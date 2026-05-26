Velký boj o vaše města a obce: Komunální volby 2026 se blíží! Kdy budou a jak se volí?

Sčítání výsledků komunálních voleb
Komunální volby v Česku
Sčítání výsledků komunálních voleb 2022 (24. 9. 2022)
Autor: Hana Sýkorová - 
26. května 2026
15:18

Komunální volby patří v Česku mezi ty nejdůležitější. Letos se uskuteční v pátek 9. října a v sobotu 10. října 2026. Právě v nich lidé rozhodují o tom, kdo bude řídit jejich město nebo obec, jak se budou opravovat silnice, řešit doprava, školky, bydlení nebo místní investice. Komunální politici tak mají velký vliv na každodenní život obyvatel.

V komunálních volbách se volí členové obecních a městských zastupitelstev. Ti následně vybírají starostu, radu města nebo primátora. Voliči tedy nehlasují přímo pro starostu, ale pro zastupitele.

Kdy budou volební místnosti otevřené

Volební místnosti bývají otevřené:

  • v pátek 9. října od 14:00 do 22:00,
  • v sobotu 10. října od 8:00 do 14:00.

Po uzavření místností začíná sčítání hlasů. V některých obvodech se komunální volby uskuteční zároveň se senátními volbami.

Komunální volby v Česku

Kdo může volit

Volit mohou:

  • občané České republiky starší 18 let,
  • občané států Evropské unie s registrovaným pobytem v dané obci.

Každý může hlasovat pouze v obci, kde je zapsán ve volebním seznamu.

Jak probíhá hlasování

Komunální volby mají specifický systém. Voliči mohou:

  • zakřížkovat jednu celou kandidátku,
  • vybírat jednotlivé kandidáty napříč stranami,
  • nebo oba způsoby kombinovat.

Každý volič má tolik hlasů, kolik se v obci volí zastupitelů. Právě kombinace hlasování pro strany i jednotlivce dělá komunální volby jedněmi z nejsložitějších v Česku.

Jak se počítají hlasy

Po uzavření volebních místností začíná sčítání hlasů okrskovými volebními komisemi. Hlasy se následně přepočítávají na mandáty.

Důležitou roli hrají i preferenční hlasy. Díky nim mohou známější kandidáti přeskočit ostatní členy své kandidátky. Ve velkých městech bývá důležité také povolební vyjednávání, protože vítězná strana nemusí automaticky získat post primátora nebo starosty.

Volební průkaz neplatí

Na rozdíl od sněmovních nebo prezidentských voleb nelze v komunálních volbách běžně hlasovat na volební průkaz. Důvodem je, že lidé rozhodují pouze o zastupitelstvu obce, kde mají registrovaný pobyt. Pokud tedy člověk v době voleb není ve svém bydlišti, většinou hlasovat nemůže.

Sčítání výsledků komunálních voleb

Jak fungují volební komise

Každou volební místnost kontroluje okrsková volební komise. Její členové kontrolují doklady voličů, dohlížejí na průběh hlasování a následně sčítají hlasy.

Členy komisí nominují politické strany, hnutí i obecní úřady. Výsledky navíc kontroluje Český statistický úřad.

Jak se brání podvodům

Český volební systém obsahuje několik bezpečnostních prvků:

  • kontrolu občanských průkazů,
  • zapečetěné volební urny,
  • přítomnost více členů komise při sčítání,
  • veřejnou kontrolu výsledků,
  • možnost podat stížnost nebo návrh na přezkum.

Experti dlouhodobě upozorňují, že rozsáhlé zmanipulování voleb je v Česku velmi obtížné. V minulosti se objevily pouze jednotlivé lokální případy, které řešily soudy nebo policie.

Nová uskupení

Do komunálních voleb 2026 mohou zasáhnout také nová politická uskupení. Pozornost budí zejména projekt kolem bývalého jihočeského hejtmana Martin Kuba pod názvem „Naše Česko“. 

O návrat části bývalých sociálních demokratů do vrcolné politiky se zároveň snaží i někdejší premiér Vladimír Špidla. Nové projekty chtějí oslovit především voliče nespokojené se současnými stranami a mohou zamíchat výsledky hlavně ve větších městech. Definitivní podoba kandidátek ale bude známá až v následujících měsících.

Jak hlasují různé regiony

Komunální volby mají silně regionální charakter. Ve velkých městech bývají hlavními tématy doprava, bydlení, výstavba nebo parkování. Na venkově lidé častěji řeší stav silnic, školy, dostupnost lékařů nebo místní služby. V menších obcích proto často nerozhoduje stranická příslušnost, ale osobní znalost kandidátů a jejich práce pro obec.

Průběžné výsledky voleb a informace k nim budete moci sledovat na https://volby.blesk.cz/

krapotkin ( 26. května 2026 19:29 )

Volby ? Směšné, když bývalý komouš z jedné zbytečné partaje pomlouvá jiného bývalého komouše z jiné zbytečné partaje. Turek měl pravdu.

