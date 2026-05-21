Hřib slaví 45. narozeniny a kritizoval Mrázovou: Luxusní dovolené a byt u Pařížské!
Opoziční Piráti jdou do kampaně před říjnovými komunálními a senátními volbami pod heslem Ať to tu žije! Zaměří se na bydlení, podporu rodin a modernizaci, uvedli dnes nedaleko Dvoreckého mostu. Zdeněk Hřib, slavící dnes 45. narozeniny, ostře zkritizoval ministryni pro místní rozvoj Zuzanu Mrázovou (ANO).
Kampaň dnes Piráti představili v Praze u nového Dvoreckého mostu, ke kterému se hlásí jako k projektu, na jehož realizaci se podíleli. Nyní se rozjedou do regionů, kde budou diskutovat s veřejností a představovat program, uvedl předseda Zdeněk Hřib, který dnes slaví 45. narozeniny.
„15 let by si musel průměrný člověk odkládat každý den každou korunu na to, aby si mohl pořídit průměrný byt. To v praxi znamená, že byste 15 let nemohli koupit svým dětem plínky, svým rodičům dárek k narozeninám, nemohli byste ty děti poslat na letní tábor,“ vypočítával Hřib na tiskovce.
Navezl se přitom do ministryně pro místní rozvoj Zuzany Mrázové (ANO), která aktuálně řeší řadu potíží - černé stavby na pozemku u Bíliny, obývání obecního bytu či nesrovnalosti v majetkovém přiznání, kde opomněla zmínit půjčku na nákup druhé půlky zahrady od svého bývalého manžela.
Piráti navíc v týdnu poukázali na emotivní vystoupení Mrázové, která se slzami v očích v pořadu Blesku Epicentrum říkala, že není papaláška a která předtím na tiskovce na ministerstvu tvrdila, že si její rodina nemohla dovolit dovolené v zahraničí, zatímco na instagramu má fotky z cest do Japonska, Brazílie či na Srí Lanku, na což již dříve upozornil exministr Ivan Bartoš (Piráti).
Hřib se navezl do Mrázové
Piráti představili opatření pro zvýšení bytové výstavby. Patří mezi ně například zmírnění požadavků, které stavby prodražují, například podzemních garáží. Chtějí také prosadit, aby obce dostaly z daně z přidané hodnoty 8000 korun za každý nový metr čtvereční podlahy.
„Bydlení a jeho dostupnost je velký problém naší země, jsme na chvostu v té dostupnosti a je nutné to urgentně řešit. Bohužel je smutnou pravdou, že s nástupem Andreje Babiše do vlády se to nedostupné bydlení nestalo dostupnějším, naopak ta situace se zhoršuje. A ministryně, která by to měla řešit, tak zneužívá obecní byt se zvýhodněným nájmem, zatímco si jezdí na exotické dovolené, není schopna vyplnit správně své majetkové přiznání, kde zatajuje záležitost a kromě toho dělá tiskovky, kde se dojímá nad tím, jak měla těžký život,“ bouřil Hřib.
„A to jsem zapomněl ještě na to, že si zabrala luxusní erární byt vedle Pařížské. No tak takhle tedy ne. Protože to bydlení není jenom problémem prahy, Brna nebo třeba Plzně, to bydlení je problém třeba i v Bílině,“ poukázal Hřib i na ministerský byt Mrázové.
Tým pro pražské komunální volby povede kandidátka na primátorku, ekonomka a zastupitelka Prahy 4 Tereza Nislerová. Dvojkou bude radní Adam Zábranský, na třetím místě je náměstek pro dopravu Jaromír Beránek. Někdejší primátor hlavního města Hřib bude do zastupitelstva kandidovat z desátého místa.
Nislerovou zvolilo pražské krajské sdružení jedničkou kandidátky v lednových primárních volbách. V létě pražští Piráti předloží voličům povolební strategii. V Praze dnes představili své plány i prosazené projekty lídři Pirátů z Hradce Králové, Brna, Plzně či Telče, Benešova či Berouna.
„V kampani se každý z lídrů bude soustředit na to, co je zrovna u nich pálí. A protože se v komunálu nehraje na prázdné sliby, ale na reálné činy, den co den budou lidem dávat nejen na sociálních sítích vědět, jak ten problém řeší. Politiku nemá smysl dělat od stolu. My chceme, aby to tu žilo! A ještě dnes se rozjedeme do ulic po celém Česku,“ řekl Hřib.
Do Senátu bude vedle obhajující Adély Sucharda Šípové kandidovat zastupitelka a dentistka Mariam Szyja na Karvinsku a do voleb vyšlou Piráti také příbramskou zastupitelku Simonu Luftovou.
Početně nejmenší pětičlenný klub SEN 21 a Piráti potřebuje k zachování své existence získat dva členy. Mandát bude spolu se Šípovou letos obhajovat i její soused v senátní lavici Václav Láska (SEN 21) v obvodu Praha 5. V senátních volbách se bude na podzim obsazovat tradičně třetina křesel, tedy 27 z 81. Nejvíc mandátů, 11, bude obhajovat klub Starostů.V nejvýhodnější pozici je tak ze senátních frakcí klub ANO, který by mohl přijít maximálně o jednoho z 15 členů.
Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.