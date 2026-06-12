Turek do boje o Prahu nejde. Motoristé vsadili na podnikatelku, co provozuje Luční boudu
Vládní Motoristy povede ve volbách do pražského zastupitelstva podnikatelka Klára Sovová, která za tuto stranu neúspěšně kandidovala v loňských sněmovních volbách. Brněnským lídrem Motoristů bude starosta městské části Brno-Bystrc Tomáš Kratochvíl. V Ostravě bude v čele kandidátky do tamního zastupitelstva poslanec Matěj Gregor. Zástupci strany lídry představili na dnešní tiskové konferenci.
Motoristé budou kandidovat v podzimních komunálních volbách podle stranického předsedy a ministra zahraničí Petra Macinky v sedmi desítkách obcí, jichž je v Česku celkem více než 6200.
„Nemáme takovou sílu, abychom kandidovali plošně,“ řekl Macinka, podle kterého se Motoristé chtějí soustředit právě na Prahu, Brno a Ostravu. Těší ho ale, jak uvedl, že Motoristé se budou ucházet o hlasy i v Černoučku na Litoměřicku. V obci má trvalé bydliště prezident Petr Pavel, s nímž se Macinka často dostává do politických rozepří.
Volební programy Motoristé představí později. Trojice lídrů dnes shodně zmiňovala zlepšení dopravní situace.
Spolumajitelka Luční boudy v Krkonoších Sovová kritizovala politiku Pirátů a mluvila o rušení cyklopruhů. Kratochvíl řekl, že by se chtěl zaměřit na dopravní situaci v Brně, aby nedopadla jako Praha. Ostrava byla podle Gregora ještě před dvěma lety průjezdným městem, nyní se podle něho dostává na úroveň hlavního města.
Volby do pražského zastupitelstva před čtyřmi lety byly prvními, kterých se Motoristé účastnili. Se ziskem 2,29 procenta hlasů tehdy neuspěli. O dva roky později získala společná kandidátka Motoristů a hnutí Přísaha Róberta Šlachty dva mandáty ve volbách do Evropského parlamentu.
Za Motoristy se stal europoslancem jejich čestný prezident a nynější poslanec a vládní zmocněnec pro Green Deal Filip Turek. Po loňských sněmovních volbách mají Motoristé 13 poslanců a stali se vládní stranou v koalici s ANO a SPD. O Turkovi se spekulovalo nějaký čas jako o možném lídrovi pro Prahu.
„Byl jsem přemlouván z několika stran abych kandidoval na primátora Prahy, ale myslím, že dvě drsné kampaně během dvou let jsem si užil až dost,“ vzkázal v květnu Blesku Turek.
No a já jsem si myslel že boj o Prahu skončil v květnu roku 1945.Teď jenom pozor aby se to nerozneslo do celé ČR.