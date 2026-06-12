Turek do boje o Prahu nejde. Motoristé vsadili na podnikatelku, co provozuje Luční boudu

Podnikatelka Klára Sovová, lídryně Motoristů pro komunálky v Praze (12.6.2026)
Podnikatelka Klára Sovová, lídryně Motoristů pro komunálky v Praze (12.6.2026)
Podnikatelka Klára Sovová, lídryně Motoristů pro komunálky v Praze (12.6.2026)
Ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) (červen 2026)
Ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) (červen 2026)
Autor: ČTK - 
12. června 2026
13:39

Vládní Motoristy povede ve volbách do pražského zastupitelstva podnikatelka Klára Sovová, která za tuto stranu neúspěšně kandidovala v loňských sněmovních volbách. Brněnským lídrem Motoristů bude starosta městské části Brno-Bystrc Tomáš Kratochvíl. V Ostravě bude v čele kandidátky do tamního zastupitelstva poslanec Matěj Gregor. Zástupci strany lídry představili na dnešní tiskové konferenci.

Motoristé budou kandidovat v podzimních komunálních volbách podle stranického předsedy a ministra zahraničí Petra Macinky v sedmi desítkách obcí, jichž je v Česku celkem více než 6200.

„Nemáme takovou sílu, abychom kandidovali plošně,“ řekl Macinka, podle kterého se Motoristé chtějí soustředit právě na Prahu, Brno a Ostravu. Těší ho ale, jak uvedl, že Motoristé se budou ucházet o hlasy i v Černoučku na Litoměřicku. V obci má trvalé bydliště prezident Petr Pavel, s nímž se Macinka často dostává do politických rozepří.

Volební programy Motoristé představí později. Trojice lídrů dnes shodně zmiňovala zlepšení dopravní situace.

Spolumajitelka Luční boudy v Krkonoších Sovová kritizovala politiku Pirátů a mluvila o rušení cyklopruhů. Kratochvíl řekl, že by se chtěl zaměřit na dopravní situaci v Brně, aby nedopadla jako Praha. Ostrava byla podle Gregora ještě před dvěma lety průjezdným městem, nyní se podle něho dostává na úroveň hlavního města.

Podnikatelka Klára Sovová, lídryně Motoristů pro komunálky v Praze (12.6.2026) Podnikatelka Klára Sovová, lídryně Motoristů pro komunálky v Praze (12.6.2026) | ČTK / Deml Ondřej

Volby do pražského zastupitelstva před čtyřmi lety byly prvními, kterých se Motoristé účastnili. Se ziskem 2,29 procenta hlasů tehdy neuspěli. O dva roky později získala společná kandidátka Motoristů a hnutí Přísaha Róberta Šlachty dva mandáty ve volbách do Evropského parlamentu.

Za Motoristy se stal europoslancem jejich čestný prezident a nynější poslanec a vládní zmocněnec pro Green Deal Filip Turek. Po loňských sněmovních volbách mají Motoristé 13 poslanců a stali se vládní stranou v koalici s ANO a SPD. O Turkovi se spekulovalo nějaký čas jako o možném lídrovi pro Prahu. 

„Byl jsem přemlouván z několika stran abych kandidoval na primátora Prahy, ale myslím, že dvě drsné kampaně během dvou let jsem si užil až dost,“ vzkázal v květnu Blesku Turek. 

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Podnikatelka Klára Sovová, lídryně Motoristů pro komunálky v Praze (12.6.2026)
Podnikatelka Klára Sovová, lídryně Motoristů pro komunálky v Praze (12.6.2026)
Podnikatelka Klára Sovová, lídryně Motoristů pro komunálky v Praze (12.6.2026)
Ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) (červen 2026)
Ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) (červen 2026)

Témata:
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Uživatel_5872168 ( 12. června 2026 14:11 )

No a já jsem si myslel že boj o Prahu skončil v květnu roku 1945.Teď jenom pozor aby se to nerozneslo do celé ČR.

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