Šéf pražského ANO Prokop: V přiznání zatajil tři byty! Babiš chce vysvětlení
Předseda pražské organizace ANO a kandidát hnutí na primátora Ondřej Prokop nepřiznal v majetkovém přehledu vlastnictví tří družstevních bytů. Seznam Zprávy dnes napsaly, že Prokop na ně podle svého vyjádření zapomněl a do přehledu je zanesl až po upozornění serveru. Bližší informace k jejich financování zatím neposkytl. Premiér a šéf ANO Andrej Babiš bude chtít po Prokopovi vysvětlit jeho bytové obchody.
Prokop, který je opozičním zastupitelem hlavního města, si podle Seznam Zpráv loni pořídil čtyřpokojový byt v nové rezidenci v pražském Břevnově za 19,5 milionu. Navíc si koupil ještě další tři družstevní byty, které však neuvedl v povinném majetkovém přiznání. Kromě zmíněných bytů je Prokop ještě vlastníkem domu v Úvalech a bytu na sídlišti Háje, uvedl server.
Předseda opoziční Prahy Sobě Adam Scheinherr ve středu na síti X napsal, že ve čtvrtek navrhne Prokopovo odvolání z funkce předsedy kontrolního výboru pražského zastupitelstva. „Není možné, aby ten, kdo má kontrolovat jiné, sám podváděl,“ míní. Babiš na dotaz Seznam Zpráv, zda bude chtít od Prokopa slyšet vysvětlení, sdělil, že určitě.
Seznam Zprávy minulý týden uvedly, že Prokop loni v listopadu odmítl jako svědek vypovídat na policii v korupční kauze nemocnice v Motole. Vyšetřovatelé si ho pozvali mimo jiné právě kvůli koupi břevnovského bytu.
Ve stejné rezidenci, kterou vybudovala společnost Geosan, měl podle policie slíbený byt jako úplatek také někdejší ředitel motolské nemocnice Miloslav Ludvík. Policie v motolské kauze stíhá i bývalého ředitele a spolumajitele Geosanu Luďka Kostku a obchodního ředitele firmy Ivana Havla, kteří stejně jako Ludvík vinu odmítají.
Problém má i Bartha
Bydlení a jeho dostupnost jsou jedním z hlavním témat blížících se komunálních voleb v Česku. Kvůli nájemnímu bytu čelí v posledních dnech kritice i jedna z Babišových nejbližších spolupracovnic, vedoucí úřadu vlády Tünde Bartha. Byt v Praze 3 o rozloze 70 metrů čtverečních si od městské části její rodina pronajímá za netržní nájemné - podle Deníku N za něj platí asi 11 tisíc korun měsíčně. Vysoká státní úřednice je v něm evidovaná, ale nebydlí v něm a využívají ho dvě studentky ze Slovenska z její rodiny. Rada třetí městské části se příští týden bude zabývat tím, zda tím Bartha neporušila smluvní pravidla pronájmu.
Bartha podle svého vyjádření žije v Průhonicích v objektu, který patří Babišově společnosti Imoba, její dcera s manželem bydlí v Maďarsku.
Ras Putine alias qtek 👎 ,
za 1) Blesk uvádí co uvedl Seznam Zprávy. A Seznam Zprávy napsal, že Prokop neuvedl vlastnictví tří družstevních bytů. To ale Ras Putine píše Seznam Zprávy. A dále Seznam zprávy píše, že Prokop řekl, že na byty zapomněl.
V tom vyjádření se nepíše, že řekl, "že je vlastníkem bytů, nikoliv podílů", jak sis to přikrášlil ty 👎 .
za 2) Jsi těžký dyslektik, nechápeš vůbec co čteš, ale do nekonečna se potřebuješ hádat 👎 👎 .
za 3) Vůbec nedokážeš pochopit naprosto základní věc: Že člen BD, který bydlí v družstevním bytě není vlastníkem toho bytu, ale jeho nájemcem.
Takže znova a naposledy si přečti co každý, kromě tebe, pochopil na první dobrou co se píše v článku Blesku:
"Předseda pražské organizace ANO a kandidát hnutí na primátora Ondřej Prokop nepřiznal v majetkovém přehledu vlastnictví tří družstevních bytů. Seznam Zprávy dnes napsaly, že Prokop na ně podle svého vyjádření zapomněl a do přehledu je zanesl až po upozornění serveru. Bližší informace k jejich financování zatím neposkytl".