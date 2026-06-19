„Trapná výmluva a vlna bytových kauz.“ Do Babišova lídra Prokopa šijí ODS i Piráti
Ondřej Prokop (ANO) se v pátek snažil vysvětlovat situaci se „zapomenutými byty“, další vysvětlení však žádá i šéf ANO Andrej Babiš. Právě Prokop, ale i Babišovo hnutí jako takové se nyní stali terčem narážek sněmovní opozice i pražské koalice.
- Pražské Piráty a Prahu Sobě nepřesvědčilo vyjádření šéfa pražského ANO a kandidáta hnutí na primátora Ondřeje Prokopa.
- Prokop dnes na tiskové konferenci vysvětloval své byty neuvedené v majetkovém přiznání.
- Lídr pražského Spolu Tomáš Portlík (ODS) uvedl, že městští zastupitelé politicky reagovali na situaci čtvrtečním odvoláním Prokopa z funkce předsedy kontrolního výboru zastupitelstva a případný zbytek je na orgánech činných v trestním řízení.
- Předseda ODS Martin Kupka a místopředseda TOP 09 Marek Ženíšek vnímají dnešní Prokopovo vysvětlení situace jako frašku či výmluvu.
Prokop podle zjištění serveru Seznam Zprávy nepřiznal v majetkovém přehledu vlastnictví tří pražských družstevních bytů. Dnes uvedl, že se jednalo o omyl a za pochybení je připraven zaplatit pokutu. Na byty si podle svých slov vydělal podnikáním a investicemi.
Kauza se nelíbí premiérovi a šéfovi ANO Andreji Babišovi, který Prokopovo vysvětlení komentoval stručně v Bruselu. „To určitě nejsou příznivé informace a samozřejmě se mi to nelíbí,“ uvedl pouze.
Kupka ČTK řekl, že ve formuláři, který vyplňuje každý veřejný funkcionář, je přímo kolonka týkající se podílu v obchodních korporacích, tedy včetně podílu v bytovém družstvu. „To skutečně nejde přehlédnout. Takže je to spíš trapná výmluva. Andrej Babiš se pořád bije v prsa, jak má protikorupční hnutí, akorát teď mu to úplně bortí vlna bytových a jiných korupčních kauz,“ uvedl.
Zastupitelé Prahy ve čtvrtek odebrali Prokopovi funkci předsedy kontrolního výboru, nahradil ho kolega z hnutí Jan Hušbauer. Podle Portlíka to bylo jasné politické řešení situace. „To, zda se dopustil protiprávního jednání, už ale musí posoudit orgány činné v trestním řízení, nikoliv politici,“ uvedl.
„Dvakrát soudem uznaný lhář Ondřej Prokop jako politik musí počítat s tím, že se veřejnost bude ptát, jaké má majetky a příjmy, a musí je včas a řádně zveřejňovat. Ne, že si na to všechno vzpomene, až když se na to ptá jeho holdingový šéf Andrej Babiš,“ sdělila k tomu pirátská kandidátka na primátorku Tereza Nislerová. Dodala, že byty mají sloužit rodinám k bydlení a nikoliv být nástrojem spekulace a kasičkou na odkládání peněz politických elit z hnutí ANO. Zástupci koaličního hnutí STAN Prokopovo vyjádření nekomentovali.
Prokopovo vysvětlení nepřesvědčilo ani předsedu opoziční Prahy Sobě Adama Scheinherra. „Pražské ANO chce dát Prahu do rukou člověku, který nezvládl ani přiznat vlastní majetek. Tři byty Ondřej Prokop zatajil a vzpomněl si na ně, až když mu je našli novináři. A zrovna on měl jako šéf kontrolního výboru hlídat, jestli zastupitelé poctivě přiznávají majetek a dodržují etický kodex,“ uvedl.
Ženíšek na síti X napsal, že Prokop si dělá z občanů legraci. „Jenže Andrej Babiš je slabý politik, se kterým si jeho okolí dělá, co chce,“ uvedl a dodal, že Babiš by měl ale nejprve vysvětlit vlastní majetkové poměry.
Prokopa si podle Seznam Zpráv pozvali vyšetřovatelé kvůli loňskému nákupu čtyřpokojového bytu v nové rezidenci v pražském Břevnově. Prokop k tomu uvedl, že šlo o svědeckou výpověď, na kterou byli pozváni všichni vlastníci bytů kvůli tomu, že dům prověřuje policie v souvislosti s kauzou kolem bývalého ředitele nemocnice v Motole Miloslava Ludvíka. Politik si podle serveru koupil i tři zmíněné družstevní byty, které neuvedl v povinném majetkovém přiznání, a vedle toho vlastní dům v Úvalech a byt na Jižním Městě.
Bóže, jaký div? Fiala taky zapomě přiznat nějaký milion v záložně. Milion sem - milion tam, žádná míra! Když je jich moc tak se ztrácí přehled.😃