Bývalý reportér ČT chce do politiky: Martin Kuba ulovil Vladimíra Keblúška

Za hnutí Naše Česko Martina Kuby kandiduje bývalý reportér ČT Vladimír Keblúšek.
Za hnutí Naše Česko Martina Kuby kandiduje bývalý reportér ČT Vladimír Keblúšek.
Za hnutí Naše Česko Martina Kuby kandiduje bývalý reportér ČT Vladimír Keblúšek.
Za hnutí Naše Česko Martina Kuby kandiduje bývalý reportér ČT Vladimír Keblúšek.
Za hnutí Naše Česko Martina Kuby kandiduje bývalý reportér ČT Vladimír Keblúšek.
Autor: ČTK, Zpravodajové Blesku - 
30. června 2026
11:32

Hnutí Naše Česko jihočeského hejtmana Martina Kuby pokračuje v lovu výrazných jmen. A tentokrát si připsalo skutečně originální úlovek. Včera hnutí představovalo čelní místa kandidátek do podzimních komunálních voleb v Karlovarském kraji a kandidáta do Senátu v obvodu Chebsko a Tachovsko. Lídrem v Chebu a zároveň právě kandidátem do Senátu se stane bývalý dlouholetý reportér Novy a České televize Vladimír Keblúšek.

„Vláďa je rodák z Chebu a bývalý dlouholetý reportér České televize. Jeho jméno je v regionu neoddělitelně spojeno s rozvojem spousty kulturních akcí. A teď dal Vláďa v Chebu dohromady tým lidí, se kterými chce přinést do řízení města odbornost, pracovitost a místo sporů věcné a racionální řešení problémů. To jsou hodnoty, které chceme jako Naše Česko reprezentovat, a jsem si jistý, že Vláďa by byl skvělým starostou,“ uvedl Kuba ke Keblúškovi.

Keblúšek řekl, že Chebsko a Tachovsko by mělo znít silnějším hlasem. „Řada problémů našich měst nekončí na hranici radnice. Doprava, zdravotnictví, bezpečnost, bydlení, sociální stabilita i příhraniční spolupráce vyžadují silné zastání také na krajské a celostátní úrovni. Nejde o kumulaci funkcí, ale o možnost otevřít témata regionu tam, kde se o nich musí rozhodovat,“ doplnil.

Kandidátky přibývají

Představitelé hnutí nevyloučili, že do poloviny prázdnin, kdy se kandidátky před volbami registrují, postaví kandidátní listinu ještě v dalších městech v kraji. V celé ČR sestavuje hnutí zhruba 100 kandidátních listin a stále podle něj přibývají, řekl Kuba. Komunální volby se konají 9. a 10. října. S kampaní plánuje hnutí za voliči přijít hlavně v září a říjnu.

Kuba oznámil odchod z ODS loni v listopadu. Rozchod s občanskými demokraty zdůvodnil změnami v pohledu strany na politiku. Spolu s ním odešla od občanských demokratů i část regionálních politiků. Název a logo nového hnutí Kuba představil letos v únoru a hnutí následně získalo registraci ministerstva vnitra.

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Martin Kuba představuje Naše Česko
Zdroj: Blesk/ČTK

Za hnutí Naše Česko Martina Kuby kandiduje bývalý reportér ČT Vladimír Keblúšek.
Za hnutí Naše Česko Martina Kuby kandiduje bývalý reportér ČT Vladimír Keblúšek.
Za hnutí Naše Česko Martina Kuby kandiduje bývalý reportér ČT Vladimír Keblúšek.
Za hnutí Naše Česko Martina Kuby kandiduje bývalý reportér ČT Vladimír Keblúšek.
Za hnutí Naše Česko Martina Kuby kandiduje bývalý reportér ČT Vladimír Keblúšek.

Témata:
Česká televizeODSČeskoChebKarlovarský krajokres Chebokres TachovMartin KubaVolby do zastupitelstev obcí v ČeskuNaše Česko
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