Bývalý reportér ČT chce do politiky: Martin Kuba ulovil Vladimíra Keblúška
Hnutí Naše Česko jihočeského hejtmana Martina Kuby pokračuje v lovu výrazných jmen. A tentokrát si připsalo skutečně originální úlovek. Včera hnutí představovalo čelní místa kandidátek do podzimních komunálních voleb v Karlovarském kraji a kandidáta do Senátu v obvodu Chebsko a Tachovsko. Lídrem v Chebu a zároveň právě kandidátem do Senátu se stane bývalý dlouholetý reportér Novy a České televize Vladimír Keblúšek.
„Vláďa je rodák z Chebu a bývalý dlouholetý reportér České televize. Jeho jméno je v regionu neoddělitelně spojeno s rozvojem spousty kulturních akcí. A teď dal Vláďa v Chebu dohromady tým lidí, se kterými chce přinést do řízení města odbornost, pracovitost a místo sporů věcné a racionální řešení problémů. To jsou hodnoty, které chceme jako Naše Česko reprezentovat, a jsem si jistý, že Vláďa by byl skvělým starostou,“ uvedl Kuba ke Keblúškovi.
Keblúšek řekl, že Chebsko a Tachovsko by mělo znít silnějším hlasem. „Řada problémů našich měst nekončí na hranici radnice. Doprava, zdravotnictví, bezpečnost, bydlení, sociální stabilita i příhraniční spolupráce vyžadují silné zastání také na krajské a celostátní úrovni. Nejde o kumulaci funkcí, ale o možnost otevřít témata regionu tam, kde se o nich musí rozhodovat,“ doplnil.
Kandidátky přibývají
Představitelé hnutí nevyloučili, že do poloviny prázdnin, kdy se kandidátky před volbami registrují, postaví kandidátní listinu ještě v dalších městech v kraji. V celé ČR sestavuje hnutí zhruba 100 kandidátních listin a stále podle něj přibývají, řekl Kuba. Komunální volby se konají 9. a 10. října. S kampaní plánuje hnutí za voliči přijít hlavně v září a říjnu.
Kuba oznámil odchod z ODS loni v listopadu. Rozchod s občanskými demokraty zdůvodnil změnami v pohledu strany na politiku. Spolu s ním odešla od občanských demokratů i část regionálních politiků. Název a logo nového hnutí Kuba představil letos v únoru a hnutí následně získalo registraci ministerstva vnitra.
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