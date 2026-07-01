Boj o Senát: Láska i Smoljak obhajují, Němcová končí. Čižinský varuje před posílením ANO
Některé politické strany a hnutí nenasadí do senátních voleb v Praze vlastní kandidáty. Vyjádřily podporu kandidátům jiných stran. Žádného nominanta nebudou mít Piráti, KDU-ČSL ani Zelení. Nikoho dosud nepředstavili Motoristé. ODS, STAN či TOP 09 mají své kandidáty v některých obvodech. SPD své uchazeče o senátorské křeslo teprve představí. Ambici obsadit všechny tři volební obvody má ANO. Vedení strany však na pondělním jednání rozhodlo pouze o kandidátovi v Praze 9, ostatní zatím nepotvrdilo.
Mandát obhajují senátoři Václav Láska (SEN 21) v Praze 5 a David Smoljak (STAN) v Praze 9. Senátorka za Prahu 1 Miroslava Němcová (ODS) už kandidovat nehodlá.
V Praze 1 se o senátorské křeslo utkají starosta Prahy 7 Jan Čižinský (Praha Sobě), nakladatel Jiří Padevět (STAN), radní první městské části Vojtěch Ryvola (GEN) a dramaturg Jan Štern (Jsme team). Krajský výbor ANO doporučil kandidaturu radního Prahy 1 Karla Grabeina Procházky, vedení ji však zatím nepotvrdilo.
Spolčení proti ANO
Čižinského podpořilo KDU-ČSL a Zelení, Padevěta ODS, TOP 09 a Piráti. Očekává se, že budou cílit na podobnou skupinu voličů. Dohodli se, že pokusí zabránit tomu, aby ANO získalo mandát. Některá média spekulovala, že by Čižinský mohl ve finále vzdát kandidaturu ve prospěch Padevěta.
„S panem Padevětem jsme si podali ruku a řekli jsme si, že se spolu budeme bavit o dalším postupu, pokud by hrozilo to, co popisujete (výhra ANO, pozn. red.), protože nám oběma záleží na tom, aby Andrej Babiš v Senátu neposílil. O žádném konkrétním řešení jsme ale nehovořili,“ napsal ČTK Čižinský.
V Praze 5 se pro senátní volby rozpadla koalice Spolu, kterou tvoří ODS a TOP 09. Senátora Lásku vyzve ředitel tamní střední školy Radko Sáblík. Má nominaci ODS a podporu STAN. Za TOP 09 se Láskovi postaví bývalý člen Rady České televize Zdeněk Šarapatka, kterého podporují i Piráti. Kandidovat bude také předsedkyně pražské KSČM Petra Prokšanová. Krajský výbor ANO nominoval do boje o Senát radního Prahy 5 Lubomíra Brože. Ani jeho kandidaturu vedení zatím neschválilo. Zelení v tomto obvodu žádného ze zatím známých kandidátů nepodpoří.
Pecková, Žalud, Čižinský i Batyiová
V Praze 9 bude mandát obhajovat David Smoljak (STAN), kterého podpořili TOP09, Piráti, KDU-ČSL a Zelení. Za ODS bude kandidovat operní pěvkyně Dagmar Pecková. ANO vyslalo do boje o senátní křeslo nevidomého zpěváka a podnikatele Radka Žaluda. Za Levici bude kandidovat bývalý starosta Prahy 1 Pavel Čižinský a za Hnutí Kruh finanční analytička Darina Batyiová.
První místopředseda ANO Karel Havlíček uvedl, že v Praze 1 a 5 se hnutí rozhoduje mezi více kandidáty. Předseda koaliční SPD Tomio Okamura dříve dával najevo, že by preferoval nasadit společné kandidáty tak, aby se vládní strany pokusily díky letošním volbám a volbám za dva roky získat v Senátu většinu. Předseda pražské SPD Josef Nerušil ČTK sdělil, že strana bude mít vlastní kandidáty.
V senátních volbách se bude na podzim obsazovat tradičně třetina křesel, tedy 27 z 81. První kolo senátních voleb se spolu s obecními volbami uskuteční 9. a 10. října.
Zrušit i v té trafice nemaji nic jiného než Babiš a ANO