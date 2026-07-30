Zamilovaný ženáč Řehka po svatbě a armádní éře: Zabojuje o křeslo v Senátu na Plzeňsku?!

Karel Řehka si vzal poslankyni Michaelu Opltovou (STAN)
Karel Řehka si vzal poslankyni Michaelu Opltovou (STAN)
Karel Řehka si vzal poslankyni Michaelu Opltovou (STAN)
Karel Řehka si vzal poslankyni Michaelu Opltovou (STAN)
Karel Řehka si vzal poslankyni Michaelu Opltovou (STAN)
Autor: Jaroslav Šimáček - 
30. července 2026
12:45

Po svatbě s poslankyní Michaelou Opltovou (40, dnes Řehkovou) zůstává bývalý armádní náčelník Karel Řehka (51) do 31. srpna vojákem z povolání, podle Aktuálně.cz chce však zabojovat v říjnové bitvě o křeslo v Senátu! Kandidovat má ve volebním obvodu Plzeň-město. Z Plzeňského kraje je ostatně jeho manželka.

V Plzeňském kraji se Karel Řehka objevuje často, jeho manželka Michaela Řehková (dříve Opltová) z Plzně pochází, je starostkou obce Kozolupy i místní zastupitelkou a také krajskou zastupitelkou.

Řehka pochází z Tišnova, po rozvodu s manželkou Irenou je nyní podruhé ženatý právě s Michaelou. 

„Plzeňsko máme s Michaelou Opltovou rádi pěšky i na kolech. Jedno z fajn míst je Krkavec s příjemným posezením nahoře u rozhledny. Doporučuji,“ uvedl v průběhu července na síti X.

„Malesice - páteční letňák, super počin Promítali ′Někdo to rád v Plzni′. Obrovská účast. Úplná oddechovka, ale minimálně místní to dost pobavilo. S Michaelou Opltovou děkujeme za pozvání starostovi Aleši Tolarovi!“ přidal další příspěvek Řehka. 

„V posledních dnech jsem prožil několik zásadních životních okamžiků. Ještě teď to všechno vstřebávám. Nejdůležitější a zároveň nejkrásnější bylo, když jsme si s mojí Michaelou Opltovou řekli “ano”. Nejkrásnější den! Jsem šťastný a vděčný, že tě mám,“ přidal další vyznání Řehka. 

Po svatbě, na které je oddával poslanec Josef Flek (STAN) a za svědka šel Řehkovi herec Ondřej Vetchý, stihli vyrazit třeba i na Metalfest v Plzni na kapelu Sabaton.

S podporou od STAN? 

Aktuálně.cz nyní informuje o tom, že má Řehka kandidovat v říjnu do Senátu právě na Plzeňsku - v obvodu Plzeň-město.„Pokud vím, tak jiný region vážně ani nezvažoval,“ cituje server Řehkova kolegu z generálního štábu Armády ČR. Řehka by měl být nezávislým kandidátem, vyloučená však není ani podpora STAN, za něž je ve Sněmovně jeho manželka. 

„Pokud by Karel Řehka kandidoval, rádi ho podpoříme, bude-li s tím souhlasit celostátní výbor,“ dodala k tomu pro Aktuálně.cz mluvčí Starostů Sára Beránková.

Senátorem za Plzeň-město, tedy volební obvod číslo 9, je nyní Lumír Aschenbrenner (66, ODS). A to již od roku 2014, když v roce 2020 křeslo obhájil. Náčelníkem Generálního štábu Armády ČR, který vystřídal na tomto postu Řehku, je nově jeho někdejší zástupce Miroslav Hlaváč. A říjnové volby ukážou, zda u Řehky začne po éře v armádě nové období - v politice.

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Svatební video novomanželů Řehkových
Zdroj: Řehkovi

Karel Řehka si vzal poslankyni Michaelu Opltovou (STAN)
Karel Řehka si vzal poslankyni Michaelu Opltovou (STAN)
Karel Řehka si vzal poslankyni Michaelu Opltovou (STAN)
Karel Řehka si vzal poslankyni Michaelu Opltovou (STAN)
Karel Řehka si vzal poslankyni Michaelu Opltovou (STAN)

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Témata:
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Jaroslav Šimáček
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Ewa Novotná ( 31. července 2026 07:52 )

Odporny aktivista zvykly nepracovat. Zrusení zbytecneho senatu je stale důlezítější vec.

ellyane ( 30. července 2026 17:19 )

Jen aby se tam všechny vešli, mě udivuje, jak chce každý pracovat pro vlast za pěkný prachy, ať to pojmou jako čestnou funkci!

deben Duben ( 30. července 2026 14:01 )

Hurá do trafiky ... 👎

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