Do Senátu chce Sandra Tsoukerniková: Manželka pokerového krále a přítele Gottové

Leon Tsoukernik s manželkou Sandrou, která bude na podzim kandidovat do Senátu za Hnutí ANO.
Leon Tsoukernik s partnerkou a Jiřinou Bohdalovou
Autor: red 
18. května 2026
13:13

O místo v Senátu se na podzim ve volbách bude ucházet Sandra Tsoukerniková (40), partnerka milionáře, majitele kasin, pokerového hráče a přítele Ivany Gottové Leona Tsoukernika (52). Ucházet se bude o hlasy v barvách Hnutí ANO.

Zatím co v Plzni bude bez velkého překvapení volební jedničkou současný primátor Roman Zarzycký, v Klatovech, Rokycanech, Stříbře či v Sušici současní starostové a místostarostové z ANO, ve volebním obvodu číslo 3 - Cheb, který zahrnuje část Chebska a celé Tachovsko, bude kandidátkou Sandra Tsoukerniková z Chodové Plané. Kandidátky ještě bude potvrzovat celostátní výbor hnutí, ale měla by to být už jen formalita.

Milionář, hráč pokeru a mecenáš

Zatímco o Sandře Tsoukernikové toho známo moc není, její manžel Leon je milionář a patří mezi nejvýznamnější osobnosti hazardního průmyslu na světě. V Rozvadově vlastní pokerový ráj King's Resort.

Jako pokerový hráč se Tsoukernik pravidelně účastní světových turnajů s vysokým vstupným a velkými sázkami. Před lety například vyhrál v pokeru v Las Vegas 1,8 milionu dolarů (zhruba 37,8 milionů korun).  

Čtvrt století se přátelil s Karlem Gottem a v době, kdy zemřel, poskytl útočiště jeho ženě Ivaně a dcerám.

Loni v lednu po neodborné nitrožilní aplikaci léku upadl do krátkodobého kómatu. V souvislosti s podáním léku policie stíhá dva lidi.

Přítel Gottových

Rodák z Moskvy, ze které v 16 letech emigroval do Izraele a následně do Kanady, přicestoval v roce 1993 do Česka a už tu zůstal.

Významně se podílí i na charitě, na pomoc ukrajinským dětem věnoval přes milion eur (více než 24 milionů Kč). Je velkým mecenášem a sběratelem umění.

VIDEO: Král kasín Leon Tsoukernik dal Gottovi slib na smrtelné posteli! (2023)

Leon Tsoukernik s partnerkou a Jiřinou Bohdalovou
Jan Palecek ( 18. května 2026 14:18 )

neni daleko doba kfy nás budou zcela ovladat cizáčťí zbohatlíci a my budeme jen obtížními našinci

Uživatel_5327631 ( 18. května 2026 14:02 )

V Česku už je možné vše, politické strany vysílají největší bizár.

