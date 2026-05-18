Do Senátu chce Sandra Tsoukerniková: Manželka pokerového krále a přítele Gottové
O místo v Senátu se na podzim ve volbách bude ucházet Sandra Tsoukerniková (40), partnerka milionáře, majitele kasin, pokerového hráče a přítele Ivany Gottové Leona Tsoukernika (52). Ucházet se bude o hlasy v barvách Hnutí ANO.
Zatím co v Plzni bude bez velkého překvapení volební jedničkou současný primátor Roman Zarzycký, v Klatovech, Rokycanech, Stříbře či v Sušici současní starostové a místostarostové z ANO, ve volebním obvodu číslo 3 - Cheb, který zahrnuje část Chebska a celé Tachovsko, bude kandidátkou Sandra Tsoukerniková z Chodové Plané. Kandidátky ještě bude potvrzovat celostátní výbor hnutí, ale měla by to být už jen formalita.
Milionář, hráč pokeru a mecenáš
Zatímco o Sandře Tsoukernikové toho známo moc není, její manžel Leon je milionář a patří mezi nejvýznamnější osobnosti hazardního průmyslu na světě. V Rozvadově vlastní pokerový ráj King's Resort.
Jako pokerový hráč se Tsoukernik pravidelně účastní světových turnajů s vysokým vstupným a velkými sázkami. Před lety například vyhrál v pokeru v Las Vegas 1,8 milionu dolarů (zhruba 37,8 milionů korun).
Čtvrt století se přátelil s Karlem Gottem a v době, kdy zemřel, poskytl útočiště jeho ženě Ivaně a dcerám.
Loni v lednu po neodborné nitrožilní aplikaci léku upadl do krátkodobého kómatu. V souvislosti s podáním léku policie stíhá dva lidi.
Přítel Gottových
Rodák z Moskvy, ze které v 16 letech emigroval do Izraele a následně do Kanady, přicestoval v roce 1993 do Česka a už tu zůstal.
Významně se podílí i na charitě, na pomoc ukrajinským dětem věnoval přes milion eur (více než 24 milionů Kč). Je velkým mecenášem a sběratelem umění.
