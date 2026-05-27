Brno bez Vaňkové i Kerndla: Ve volbách nebudou vůbec kandidovat

V podzimních volbách 2026 nebude kandidovat ani dosavadní primátorka Brna Markéta Vaňková ani její 1. náměstek Robert Kerndl (oba ODS).
27. května 2026
14:45

Nejprve oznámila, že se už na podzim nebude obhajovat post primátorky, nyní Markéta Vaňková (48, ODS), nyní uvedla, že nebude kandidovat ani do zastupitelstva. Stejně se rozhodli i její náměstek Robert Kerndl (55) a radní pro dopravu Petr Kratochvíl (oba ODS).

„V době, kdy jsem oznamovala, že nebudu bohužel lídryní, jsem byla přesvědčená, že bez zastupitelstva města Brna si nedokážu svůj život představit, a proto jsem chtěla být na volitelném místě kandidátky,“ řekla Vaňková.

Nakonec však dospěla k tomu, že kandidovat vůbec nebude. „V prvé řadě se plánuju uzdravit. Primárně předpokládám, že si obnovím advokacii,“ dodala.

Vaňkovou, která město vedla osm let, nahradila v čele společné kandidátky ODS a TOP 09 televizní producentka Kamila Zlatušková. Na druhém místě je radní pro sport Tomáš Aberl (TOP 09). Kandidátku tvoří z velké části starostové a místostarostové městských částí.

Překvapivě i Kerndl

Kromě Vaňkové na kandidátce  chybí i náměstek primátorky Robert Kerndl. „Těch důvodů je celá řada. Pro mě je asi zásadní to, že po 25 letech v aktivní politice na různých pozicích jsem si prostě řekl, že už bych si možná mohl dopřát nějakou zkušenost a dělat něco jiného než politiku,“ řekl Kerndl.

Kerndl nebude kandidovat ani do žádné z městských části. Zůstává však předsedou brněnské ODS a z této pozice by ještě chtěl do politiky promlouvat. „V okamžiku, kdybych měl pocit, že dělají nějaké rozhodnutí, která je můžou poškodit, tak ať počítají s tím, že přijdu, zaťukám na dveře a řeknu, že takhle se mi to nelíbí a že bych jim doporučoval to dělat jinak,“ podotkl Kerndl.

Vaňková s Kindlem se před třemi lety staly aktéry „kauzy lajna“, ve které byli na fotografii zachyceni s bílým práškem. Vedení ODS je tehdy podrželo.

Ke stejnému rozhodnutí dospěl i radní pro dopravu Petr Kratochvíl, jenž je zároveň předsedou představenstva městské společnosti Arena Brno. Odůvodnil to tím, že chce mít více času na dokončení projektu multifunkční haly na brněnském výstavišti.

Brněnské zastupitelstvo má 55 členů. Volby v roce 2022 vyhrála s 25 procenty hlasů společná kandidátka ODS a TOP 09. Utvořila koalici s ANO, KDU-ČSL se STAN a SOCDEM. Měla 42 mandátů. Deset členů ANO však koncem loňského roku hnutí ze svých řad vyloučilo. Důvodem byla bitcoinová kauza.

Učinilo tak na návrh krajského vedení, které vyzvalo zastupitele k opuštění koalice s ODS kvůli bitcoinové kauze. Tito zastupitelé zůstali ve vedení města a vytvořili klub Nezávislých. Do tohoto klubu se přidal i Petr Levíček za Trikoloru. Tři členové hnutí ANO přešli do opozice. Nyní má koalice 39 členů.

David Pučmidrát ( 28. května 2026 21:13 )

No, ještě aby jo. Vyfetovanci 🤦🏻

